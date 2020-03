Dodental door coronavirus stijgt naar 179

Het coronavirus heeft tot nog toe 179 levens geëist in Nederland. In een dag tijd zijn 43 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zojuist in zijn nieuwste update.

De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 57 en 97 jaar. Sinds gisteren zijn 573 mensen positief getest op het coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 4204. Onder hen zijn 988 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). Het RIVM houdt niet bij hoeveel van deze mensen weer zijn ontslagen uit het ziekenhuis.

Niet eerder steeg het aantal doden zo snel, de afgelopen twee dagen waren er op beide dagen dertig sterfgevallen te betreuren. Het aantal ziekenhuisopnames steeg iets minder snel dan gisteren. In 24 uur tijd kwamen er 154 ziekenhuisopnames bij. De dag ervoor belandden er nog bijna tweehonderd mensen extra in het ziekenhuis. Toen steeg het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandde met 193 tot 836. Het aantal mensen dat nu in het ziekenhuis (is geweest) staat op 988. Het RIVM houdt niet bij hoeveel van deze mensen weer zijn ontslagen uit het ziekenhuis.

Intensive Care

Volgens de laatste update van de Nationale Intensive Care Evaluatie, die continu nieuwe informatie krijgt over de situatie in ziekenhuizen, liggen er momenteel 327 personen met de longziekte Covid-19 op de intensive care in het ziekenhuis. Noord-Brabant blijft voor zover bekend de grootste infectiehaard, met 1404 personen. Daarna volgen Zuid-Holland (585) en Noord-Holland (535).

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak in Nederland is er sprake van een lichte daling van het aantal mensen op de intensive care.Gisteren stond dit aantal nog op 337 en nu is dit ietsje gedaald naar 332. Kenners verwachten dat je in de loop van de komende week een sterker effect zou kunnen zien door de drastische maatregelen die er zijn getroffen om het aantal contacten dat mensen hebben naar beneden te brengen.

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.