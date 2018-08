Dodental na aardbeving Lombok loopt op tot 347

Ramp wordt steeds groter

De ramp in Lombok en op de Gili-eilanden neemt steeds grotere proporties aan. Het aantal doden is veel hoger dan bij de aardbeving op Sint-Maarten, vorig jaar rond deze tijd. Toen kwamen 8 mensen om het leven.



Door een aardbeving met een kracht van 7,3 op de Schaal van Richter in Iran kwamen vorig jaar november meer dan 400 mensen om het leven. Ruim 6700 mensen raakten gewond. In mei 2015 vielen door een aardbeving in Nepal nog veel meer doden: 7557. Oost-Turkije telde in 2011 523 slachtoffers.



Een jaar eerder eiste een beving ten zuidwesten van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince 222.517 levens. In 2008 stierven 87.000 mensen na een beving in China. Bijna 10.000 kinderen kwamen om toen scholen instortten en zo'n 10 miljoen mensen werden dakloos.