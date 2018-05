Doek valt definitief voor chloortreinen: laatste in 2021

Over drie jaar is het echt afgelopen met de chloortreinen die incidenteel nog door Nederland rijden. Dat was al de bedoeling van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) en AkzoNobel, maar zij hebben dat nu ook bezegeld met hun handtekening.

AkzoNobel vervoerde de erg giftige stof, die bijvoorbeeld wordt gebruikt om kunststof te maken, tientallen jaren lang 's nachts per spoor door Nederland naar de chemische fabrieken in en rond Rotterdam.



Aan de gewone, geregelde chloortransporten over het spoor kwam in 2006 al een einde. Maar als de chloorfabriek van AkzoNobel in Rotterdam voor bijvoorbeeld onderhoud even stilligt, mag het bedrijf per trein chloor uit Duitsland halen.