Doetinchemmer met nepwapen wilde dood door politiekogels

Vorig jaar augustus liep hij rond middernacht met een nepwapen de Grutstraat in Doetinchem in en belde de politie. Agenten zagen hem daarna met een getrokken pistool op hen afkomen. Zij schoten met opzet op de benen om hem te laten leven, ,,Daarmee nam ik wel een risico, want hij had ons liggend op de grond nog kunnen beschieten’’, vertelde één van de agenten bij de rechtbank.



Dat later bleek dat de verdachte een nepwapen had, was op dat moment niet duidelijk. Het leek verraderlijk echt op een pistool van het merk Walter P99. Voor de twee agenten was de impact enorm. Ze wisten niet of ze na hun dienst nog thuis zouden komen. Beiden zijn weer aan het werk, maar hebben nog altijd last van angst en terugdenken aan de nacht is emotioneel.