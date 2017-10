Dood Italiaans maffialid aangetroffen in auto in Amsterdam

Doden Haren zijn bewoonster en haar 6-jarige dochter

13:26 De vrouw en het kind die gisteren dood werden gevonden in een woning in het Groningse Haren waren de 23-jarige bewoonster en haar zesjarige dochter. De twee zijn door een misdrijf omgekomen. De politie vermoedt dat er sprake is van een incident in de relationele sfeer.