Dood van Silke (21) was vernietigende mokerslag: ‘Het is zo onrechtvaardig dat zij juist moest gaan’

Coronavirus LIVE | Spaanse coronabeto­gers slaags met agenten, Slowakije laat hele bevolking testen

11:59 Betogingen in het zuiden van Europa hebben tot chaos en geweld geleid. Zowel in Spanje als in Italië raakten demonstranten slaags met de politie. Er vielen gewonden, toen de agenten werden bekogeld met flessen en stenen. Er werden tientallen aanhoudingen verricht. Duitsland registreerde ruim 19.000 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur. Het totale aantal infecties met het virus komt daarmee nagenoeg op een half miljoen, meldt het Robert Koch Institut. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws.