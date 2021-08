Doodgeschoten overvaller waardetransport Amsterdam droeg kogelwerend vest

De gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord was beter voorbereid dan tot nu toe gedacht. Een aantal overvallers droeg kogelwerende vesten en in iedere auto lagen walkietalkies. Ook de gedode overvaller droeg een kogelwerend vest , maar werd boven zijn vest geraakt. Het overvallen transport had een waarde van zeker 67,3 miljoen euro.

Dat melden verschillende goed ingevoerde opsporingsbronnen rond het onderzoek Yaros aan deze nieuwssite en RTL Boulevard.

De overval op een waardetransportauto van Brink’s met daarin edelmetalen werd gepleegd op woensdagmiddag 19 mei van dit jaar bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Tijdens de overval werden medewerkers en bewakers van het bedrijf met tiewraps vastgebonden, terwijl de verdachten de buit inlaadden in een aantal auto’s. In totaal werden daarbij 22 pakketten in twee vluchtauto’s geladen: vijftien in een Porsche Cayenne en zeven in een Audi. Door de overvallers is voor 12,2 miljoen euro aan buit meegenomen, waarvan door de politie voor 9,4 miljoen euro is teruggevonden. Het is nog onduidelijk of de overige buit ook door de politie is gevonden.

Politie beschoten met Kalasjnikov

Nadat de pakketten in de auto's waren geladen, sloegen de overvallers op de vlucht. Wat volgde was een grootscheepse politieachtervolging, waarbij de overvallers meermaals op de politie hebben geschoten. Zo zou één van de overvallers vanaf de achterbank via het zijraam met een Kalasjnikov op een achtervolgende politieauto geschoten hebben. De achtervolging eindigde in Broek in Waterland. Daar stapte een aantal overvallers uit, staken ze auto’s in brand en stapten over in een al gereedstaande Renault. Omdat de politie alle uitvalswegen al had afgezet reed de Renault dwars door een tuin heen, waarna de overvallers het weiland zijn in gerend.

In het weiland werd over en weer geschoten tussen de politie en de overvallers, die opnieuw met Kalasjnikovs schoten. Een van de overvallers, een 47-jarige Fransman, werd daarbij dodelijk geraakt, ondanks het kogelwerende vest dat hij droeg. De politiekogel raakte hem boven zijn vest, waarna hij overleed. Ook andere overvallers droegen een kogelwerend vest, vertellen politiebronnen.

Verdachten werken mee

Het politieonderzoek naar de overval verloopt voorspoedig, mede doordat verschillende verdachten bereid zijn mee te werken. Een aantal van hen heeft deels bekennende verklaringen afgelegd. Ze vertellen de rechercheurs dat de auto’s die zijn gebruikt bij de overal werden opgehaald in Antwerpen, waar ze ook in een safehouse verbleven. Vanuit Antwerpen reden ze naar Amsterdam en Broek in Waterland, waar vluchtauto’s stonden geparkeerd. Ook lagen in alle auto’s walkietalkies klaar, zodat de overvallers met elkaar konden communiceren. Een aantal overvallers heeft verklaard dat zij door grote schulden van tienduizenden euro’s bereid waren om de overval te plegen. Wel ontkennen ze allemaal dat daarbij op de politie is geschoten.

Uit het gps-systeem van de Renault (met daarin een ontkomen overvaller) die ter hoogte van Rotterdam werd staande gehouden heeft de politie ook waardevolle informatie kunnen halen. Zo blijkt dat de auto om 08.26 uur in Antwerpen reed, om vervolgens naar Brussel te rijden. Daarna ging de Renault bij Hazeldonk de Nederlandse grens over. Om 13.14 uur arriveerde de auto in Amsterdam. Ook blijkt de auto in de buurt te zijn geweest van het viaduct bij Diemen waar een vluchtauto in brand is gezet.

De Rijksrecherche doet momenteel onderzoek naar het vuurgevecht in het weiland in het Noord-Hollandse dorp. Dat onderzoek loopt nog. Het streven is om het onderzoek dit jaar af te ronden.

Woensdag staan zes verdachten voor het eerst voor de rechter, tijdens een inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp. Drie overvallers zijn nog steeds voortvluchtig. De advocaten van de verdachten hebben aangegeven niet te willen reageren.

