Doodgestoken kindje Rotterdam-Zuid regelrechte nachtmerrie: ‘Ergste wat ik ooit gezien heb in mijn leven’

Michael kocht bijna 100 (!) jaar oude Ford uit Amerika, zonder ’m gezien te hebben: ‘Wel even spannend’

Michael Wagemakers (43) wilde een A Ford, maar in Nederland kosten die een godsvermogen én er is niet veel aanbod. Dus wat doe je dan? Je koopt er een uit Indiana, Amerika. ,,Het blijft een gokje.’’ Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto.

16 juli