Doodrijder Julia H. begin januari voor de rechter

Verdachte metromoord psychiatrisch patiënt op verlof

13:47 De man die wordt verdacht van de moord in een metro op het Amsterdamse station Venserpolder was een psychiatrisch patiënt die op verlof was. De 27-jarige Philip O. verbleef in de psychiatrische kliniek van het Amsterdams Medisch Centrum, schrijft AT5. Voor de rechtbank maakte de man een verwarde indruk.