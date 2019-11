Doodsbedreiging voor Thijs na ‘Hitlergroet’ bij FC Den Bosch: ‘Beangstigend dat ik hieraan gelinkt word’

VIDEO Brech zwijgt, Nicky's zus breekt in de rechtszaal

16:43 Het OM heeft behalve huid, haar en speeksel van Brech op Nicky Verstappen ook een getuigenverklaring van twee vrouwen die Brech in 1998 hebben zien fietsen met een jongen achterop. Voor het OM is duidelijk dat Brech Nicky ontvoerde, misbruikte en doodde, Nicky's zus barstte in huilen uit toen het OM over het misbruik sprak.