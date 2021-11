Doodsbedreigingen voor personeel zorginstelling na Undercover-uitzending: ‘Dit gaat veel te ver’

Veroorza­ken van gruwelijk letsel bij Klary (63) blijkt wa­ke-up­call: Ricardo L. sindsdien op rechte pad

Ricardo L. (31) reed in een vluchtpoging de Hengelose Klary van Keulen (63) aan. Zij raakte gruwelijk gewond. De standaard van zijn scooter doorboorde haar buik. Dik 3 jaar later vertelt L. aan de rechtbank dat dit drama zijn ogen heeft geopend. Hij gebruikt geen harddrugs meer en is sindsdien niet meer met justitie in contact gekomen. Zijn slachtoffer wil hem geloven. De aanklager ook...

9 november