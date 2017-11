'Doodsoorzaak Savannah blijft onduidelijk'

updateHet is nog steeds onduidelijk waaraan Savannah Dekker (14) uit Bunschoten is overleden. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) concludeert in een rapport dat het zowel een natuurlijke dood als een onnatuurlijke dood als gevolg van geweld of verdrinking kan zijn geweest. Dat meldt RTL Nieuws .

Dat het meisje mogelijk dagen in het water heeft gelegen, heeft het onderzoek bemoeilijkt. Het NFI heeft onder meer gekeken of Savannah botbreuken had of dat er alcohol, medicijnen of drugs in haar lichaam aanwezig waren. Ook is haar medisch dossier geraadpleegd. Maar al deze onderzoeken gaven geen uitsluitsel.

Het NFI heeft niet kunnen vaststellen dat Savannah door een misdrijf om het leven is gekomen. Er zijn geen sporen van geweld op haar lichaam gevonden. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 16-jarige jongen uit Den Bosch van moord.

Gevolgen

De conclusie kan gevolgen hebben voor de vervolging van de 16-jarige verdachte, die ontkent dat hij betrokken is bij haar dood. Als niet vastgesteld kan worden dat Savannah door geweld om het leven is gekomen, is het lastig om de verdachte moord of doodslag ten laste te leggen.

Zowel het NFI als het Openbaar Ministerie willen niet reageren. Persofficier Natasja van Collenburg: ,,Wij reageren niet inhoudelijk op wat RTL naar buiten brengt. We presenteren onze zaak morgen tegenover de rechter. We betreuren dat RTL onrust veroorzaakt met dit soort berichten. Dit is niet in het belang van het onderzoek."

Savannah werd op 1 juni als vermist opgegeven. Drie dagen later werd haar lichaam gevonden in een sloot naast het sportterrein De Vinken in Bunschoten. De verdachte uit Den Bosch werd nog dezelfde nacht aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij haar dood.

Volgens vriendinnen van Savannah kenden de twee elkaar van een chatsite en waren er eerdere ontmoetingen. Op de fatale dag kwam Savannah niet thuis rond etenstijd. Haar fiets werd de volgende dag teruggevonden bij een bushalte aan de noordkant van Amersfoort.

Alibi

De 16-jarige verdachte probeerde zichzelf na de verdwijning van het meisje een alibi te verschaffen. Met een vriendin sprak hij af om tegen de politie te liegen over waar en met wie hij rond het tijdstip van de verdwijning was.

Op beelden van bewakingscamera's later die dag is te zien hoe een jongen fietst op de fiets van Savannah. De verdachte is door de politie geconfronteerd met de beelden, maar hij zegt zichzelf niet te herkennen. Hij geeft wel toe contact te hebben gehad met haar en een afspraakje te hebben gemaakt. Hij zegt niets over het overlijden van het meisje en beroept zich bij lastige vragen op zijn zwijgrecht.

