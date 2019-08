Doodzieke Laura ziet af van behandeling maar omarmt de tijd

In een trendy café in de Amsterdamse buurt De Baarsjes glipt hij op een zonnige frisse middag weer achter haar - en haar onafscheidelijke hond Tirza - naar binnen. Hij schuift een stoel bij. Ze is zich ervan bewust dat wij hem zien, dat we ons ongemakkelijk kunnen voelen door zijn aanwezigheid. Maar Laura Maaskant, 21 jaar geleden geboren in Emmeloord, maakt in woord en lichaamstaal direct duidelijk dat voor dat ongemak en ook discretie geen plaats is. Ze heeft daarvoor niet alle tijd van de wereld meer. Ze is ongeneeslijk ziek. Haar stalker heet 'dood'.



Dankzij het boek Leef! dat zij schreef over haar leven met een zeldzame en agressieve vorm van kanker, de talkshows waarin zij er openhartig over vertelde en de serie Kijken in de ziel van Coen Verbraak de afgelopen maand, is zij zomaar een BN'er geworden. Nu volgt ook een theaterversie van Leef!