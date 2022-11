Doodzieke schildpad via post verstuurd: ‘Regelrechte dierenmishandeling’

De schildpad zal enkele weken in behandeling blijven bij de opvang. ,,We kunnen over een paar dag pas zeggen of de behandeling aanslaat. Longontsteking is voor schildpadden vaak dodelijk”, aldus Van Wijk.

Aangifte

De stichting hoopt dat de afzender van zich laat horen en laat weten wat de geschiedenis van deze schildpad is. ,,We willen de afzender nog even de tijd geven, daarna moeten wij wel aangifte doen, dit kan echt niet, meer nog omdat het dier al ziek was", aldus Van Wijk in een reactie. ,,Men had ook gewoon contact met ons op kunnen nemen, dan hadden we het netjes opgelost of zelfs de schildpad kosteloos opgehaald. Stuur ze sowieso niet per post, dat is regelrechte dierenmishandeling en strafbaar! Ook het uitzetten in de natuur is natuurlijk geen oplossing. Maar opsturen is echt een no-go!”