Doodzieke Shymo overrompeld door gulle giften: ‘Het is gekkenhuis’

,,Gekkenhuis! Er is zelfs een anonieme gift binnengekomen van 2000 euro. Iemand heeft na het lezen van het artikel gedacht: dát meisje ga ik helpen. Het geeft een heel bizar gevoel. Gaat dit écht over mij?” reageert Shymo opgetogen.



De Westzaanse heeft een diffuus midline glioom. Dit is een zeldzame, agressieve vorm van kanker waar ook hersenstamkanker onder valt. Bij Shymo begon de ziekte niet in de hersenstam, maar in haar ruggenmerg, waardoor ze tot haar middel verlamd is. Inmiddels zit de kanker ook op drie plekjes in haar hoofd.

Dramatische prognose

Jaarlijks treft deze vorm van kanker tien tot vijftien kinderen. Er is geen geneesmiddel voor deze ziekte en de prognose is dramatisch. Met bestralingen en chemo kan alleen tijd worden gewonnen, maar vaak is dat niet meer dan een paar jaar.



Het 19-jarige meisje heeft haar hoop nu gevestigd op een medicijnstudie in Amerika, waarmee dit jaar al een paar hoopgevende resultaten zijn geboekt onder patiënten zoals zij. Bij een tiental lotgenoten kromp de tumor of bleef deze stabiel. Bij één patiënt was de kanker na veertien maanden zelfs verdwenen.

Film

Voor de behandeling, de vliegtickets en het verblijf in Amerika hebben Shymo en haar ouders de komende twee jaar bijna vier ton nodig. Zelf wil de familie 80.000 euro inleggen. De teller staat nu op 158.000 euro, exclusief het eigen spaargeld. Shymo wist niet wat ze hoorde: ,,Het is alsof ik in een film zit.”

Volledig scherm Shymo (19) heeft een agressieve en zeldzame vorm van kanker. Ze heeft haar hoop gevestigd op een medicijnstudie in de VS. © Marco Okhuizen

Ze is vastberaden om het streefbedrag te halen. ,,Er staan nog zoveel evenementen gepland, dit moet goedkomen. Zo was er afgelopen week een slager in Zaandam die bij elke grillworst vijftig cent doneerde aan Stichting Help Mo Nu. Aan het einde van de dag had hij 100 euro ingezameld. De man heeft dus 200 worsten verkocht, of extra giften gehad. Dat is toch mooi?”

Tranen

Ook haar vader Ruud is overrompeld door alle gulle donaties. ,,Ik krijg er tranen van in mijn ogen dat wildvreemden zo begaan zijn met mijn dochter. Mijn vrouw en ik zitten in een rijdende trein. We zetten haar onder de douche, verzorgen haar wonden, gaan mee naar het ziekenhuis, zetten haar ’s nachts op de wc. We doen het elke dag en vinden dat niet erg, maar als je dan even stilstaat bij wat er is gebeurd, maakt me dat emotioneel.”



De arts van Shymo, oncoloog Jasper van der Lugt van het Máxima Medisch Centrum, staat achter de keuze van de familie om naar Amerika te gaan. Hij noemt de kans dat het experimentele medicijn – genaamd ONC201 - aanslaat ‘klein, maar niet nul’. Begin dit jaar werden er ‘bescheiden positieve resultaten’ geboekt bij een kleine groep patiënten die dezelfde tumor als Shymo hebben. Van der Lugt: ,,Er zijn nog weinig patiënten met dit medicijn behandeld en de periode dat ze zijn gevolgd, is erg kort. Het is moeilijk te voorspellen bij wie het wel en niet werkt.’’

* Indien het niet lukt via de website www.helpmonu.nl te doneren, kunt u rechtstreeks storten op rekening NL04INGB0009545233 t.a.v Stichting Help Mo Nu.