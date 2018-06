'Doodzieke, stinkende passagier had nooit het vliegtuig in gemogen'

Volgens de passagiere, die niet met haar naam in de publiciteit wil, was zonneklaar voor iedereen dat de man ziek was. ,,Vanaf het begin was duidelijk dat er iets aan hem mankeerde'', stelt ze. ,,Ik zei gelijk al dat er iets meer aan de hand was. Ik werk in de ziekenzorg en zei meteen dat die man een open wond had die aan het wegrotten was. Deze meneer kwam op het laatste moment het vliegtuig binnen. Toen kwam er meteen een enorme lucht van hem af. We hebben aangegeven dat dit niet kon. Maar de deuren gingen al dicht en we begonnen met taxiën.''



Tijdens de vlucht ging het van kwaad tot erger. ,,Wij zaten vijf rijen voor hem en die lucht was steeds te ruiken. Ik heb de bemanning aangesproken dat het echt niet kon. Het antwoord was dat de deuren al dicht waren. Ik merkte dat ze zelf wel wisten dat ze een inschattingsfout hadden gemaakt. Stewardessen liepen wat heen en weer en gebruikten luchtverfrissers. Ze wisten duidelijk zelf ook niet wat ze er mee aan moesten. ''