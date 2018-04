Door 21.000 huisbezoeken beweegt Ikea mee met de tijd

video Kabinet wil rookruimtes in horeca definitief sluiten

8:13 Het kabinet overweegt rookruimtes in horecagelegenheden definitief te sluiten. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) wil dat de rookruimtes over twee jaar verdwenen zijn, melden bronnen in Den Haag. Het plan zal morgen officieel worden bekend gemaakt.