Door de corona-stilte horen en zien we ineens de natuur veel beter

Zonder ons heeft de natuur het prima naar de zin. Vooral de stilte zorgt voor verandering. Zelfs ín de stad zien we een haas of een ree. Het roodborstje geniet zo van de rust dat het uitslaapt alsof het vakantie is.

De Bredase boswachter Floris Hoefakker zegt dat we vooral dénken dat de natuur terrein wint nu wij binnen zitten. ,,Het is stiller buiten, dus je hoort kleine zangvogels die er toch al waren veel beter.’’ Bovendien zitten we een groot deel van de dag van binnen naar buiten te koekeloeren, dus we zíen die koolmeesjes in de beukenhaag die we voorheen in ons jachtige leven niet opmerkten.

Stadsecoloog

De Nederlandse lockdown is niet vergaand genoeg en duurt nog te kort om grote verandering in de natuur te zien. ,,Dan zou deze situatie jaren moeten duren’’, zegt de Haagse stadsecoloog Martin van den Hoorn. Toch zijn er − voor een geoefend oor − al wel veranderingen. Het roodborstje, een begenadigd zanger, heeft zichzelf in de stad aangeleerd om te gaan tsjilpen vóór de ochtendspits losbarst zodat zijn soortgenoten hem zeker horen. ,,Nu het ochtendverkeer veel stiller is, gaat-ie later zingen.’’

Hema-worst

Echte stadsdieren hebben het juist moeilijker, doordat onze afvalstromen anders lopen. ,,Bij de Hema in het centrum is een koppel zilvermeeuwen dat zich heeft gespecialiseerd in het jatten van Hema-worsten van voorbijgangers’’, weet Van den Hoorn. ,,Die zullen tijdelijk wat anders moeten verzinnen.’’

Zonder de honderdduizenden toeristenschoenen krijgt het gras op het Piazza Navona in in Rome alle kans. De verwoestende kracht van het coronavirus boezemt ons angst in, maar de veerkracht van de natuur verbaast ons vooral. Een Italiaanse tv-zender wijdde zelfs een item aan het gras dat groeit tussen de kasseitjes op het beroemde en nu uitgestorven Piazza Novona in Rome. Eenden dobberen er in de fontein van Bernini. Op Sardinië schuimen wilde zwijnen door de straten. In Italiaanse havens steken nieuwsgierige dolfijnen hun snuit boven water om te kijken waar de homo sapiens is gebleven. En kanalen in Venetië zijn nu glashelder doordat de bodem niet wordt omgewoeld door de gondeliers.

Maar Nederland is Italië niet. Hier blijven de borstelwagens de straten schoon schrapen, de plantsoenendienst schoffelt door en de maaimachines houden de bermen kort. Zelfs op Schiphol (90 procent minder vluchten) worden de vogels even fanatiek verjaagd als anders, want áls het luchtverkeer weer op gang komt, moet het luchtruim vogelvrij zijn.

Vogelconcert

Quote Ik kan nu zonder vliegver­keer unieke geluidsop­na­mes maken Ruben Smit Rotterdamse stadsecologen inventariseerden vorige week de stadsnatuur, maar turfden geen soorten die een verloren biotoop heroveren. ,,We hadden al vossen in de stad. Het kan dat je ze nu vaker ziet. Ja, en we kregen een melding van een otter, maar die bleek ontsnapt uit Blijdorp’’, zegt stadsecoloog Niels de Zwarte. Het zit vooral in ons hoofd dat de natuur terugkeert, maar eigenlijk keren wij terug naar de natuur. Wie geen mensen wil ontmoeten en om half zeven ’s ochtends uur een wandeling maakt, krijgt een vogelconcert en niet het geluid van de stad.

,,Uniek. Ik kan geluidsopnames maken die ik nooit eerder maken kon. Er is geen verstorend vliegverkeer meer,’’ zegt ecoloog en filmmaker Ruben Smit. De maker van bioscoophit De Nieuwe Wildernis werkt aan een documentaire over de grutto. Als hij filmt, hoort hij slechts de weidevogel en het geluid van wuivend gras.

Leefgebied

Smit ziet veranderingen. ,,In Zutphen, waar ik woon, lopen de hazen door de straten van het ene leefgebied naar het andere. Ik zit te wachten op de eerste reeën. Vossen, steenmarters en buizerds die toch al aan de stadsrand zitten, komen nu de steden in. Die profiteren van ons voedsel, van de muizen en de ratten, als een soort gratis verdelgingsdienst. Als we meer wolven zouden hebben, dan weet ik zeker dat ze zouden komen.’’

Smit: ,,Die perceptie van stilte is dat veel mensen anders en beter naar buiten gaan kijken. Mensen doen meer natuurwaarnemingen. Iedereen is bewust bezig met een schonere leefomgeving. Wat zou het mooi zijn als dat straks ietsje beklijft.’’

Ruben Smit