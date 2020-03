Door Eus te kijk gezette boekverkoper legt essay gewoon in zijn zaak: ‘Aan censuur doen we niet’

Wel met gemengde gevoelens. En met een knipoog in de vorm van een boekenlegger waarop staat ‘elke overeenkomst met bestaande personen berust op toeval’. ,,Humor overwint alles’’, aldus Van Kooten.



Genoemd worden in een boek van een bekende schrijver; veel mensen dromen ervan. Maar voor boekverkoper Van Kooten leek het eerder een nachtmerrie toen hij zichzelf herkende in het Boekenweekessay ‘Generaal zonder leger’ van Özcan Akyol.



Of beter gezegd, hoe hij zich juist niét herkende in de omschrijving van hem als een zeer pretentieuze en onnavolgbare boekverkoper.



In zijn essay beschrijft Akyol een ontmoeting in Veenendaal met de plaatselijke boekverkoper. Hij wordt niet met naam genoemd, maar ja, hoeveel boekverkopers zijn er nu in Veenendaal?