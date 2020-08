Door ijsbeer gedode Job (39) paste niet in hokjes: ‘Anderen drinken rosé op het terras, hij wilde naar de Noordpool’

Compleet overvallen is de eigenaresse van de camping, Michelle van Dijk. Job was sinds twee jaar de beheerder van de camping op Spitsbergen in de Noordelijke IJszee, vertelt zij. ,,Toen ik gebeld werd door de politie, was ik in shock. En dat ben ik eigenlijk nog steeds. In de 44 jaar dat de camping bestaat, hebben we nog nooit zoiets meegemaakt.”



Ze omschrijft Job als ‘een hele fijne, lieve, sociale jongen’. ,,Dat maakte hem ook zo geschikt als campingbeheerder.’’ De eigenaresse kent Van Dijk van het Haagse poppodium Paard van Troje, dat sinds 2016 bekend staat als ‘Het Paard’. ,,Hij was stagehand, iemand die hand- en spandiensten verricht rond het podium. En ik was stagemanager. Wij werkten daar samen vroeger.’’