Door moeder ontvoerde Nederlandse kinderen na zes jaar teruggevonden in Oostenrijk

Floor en Mees Werres uit het Limburgse plaatsje Amstenrade waren ruim zes jaar lang onvindbaar. De moeder van de twee jonge kinderen nam ze mee naar het buitenland, waarna ze van de radar verdwenen. Totdat ze in januari 2021 plotseling worden gesignaleerd in Oostenrijk.

Dat vertelde de vader van de twee kinderen verheugd aan de Limburgse televisiezender ZO-NWS. Hij werd dinsdagmiddag door het cold-caseteam van de politie geïnformeerd dat zijn kinderen in een Oostenrijks dorpje waren gevonden. De moeder, tegen wie lange tijd een internationaal opsporingsbevel liep, kwam onlangs in een ziekenhuis terecht. Daardoor bekommerde de Oostenrijkse jeugdzorg zich over de kinderen en kwam het aan het licht dat de kinderen jaren geleden waren ontvoerd.

De vader is verheugd dat hij eindelijk weer een teken van leven heeft van zijn kinderen. Hij twijfelt er echter aan of hij zijn kroost binnenkort weer kan spreken of in de armen kan sluiten. „Of ik naar ze toe kan, of dat ze hierheen komen? Ik zou het niet weten. Het is voor mij allemaal nog heel vers en onduidelijk”, zegt hij tegen De Limburger.

Internationaal opsporingsbevel

Xander Werres heeft zijn kinderen voor het laatst gezien toen ze slechts een baby en peuter waren. In 2007 scheidde hij van zijn vrouw Miriam A. na een vechtscheiding. De vrouw zonderde de kinderen daarna steeds verder af van hun vader totdat er uiteindelijk geen contact meer was. In 2014 bepaalde de Raad van Kinderbescherming dat Floor en Mees (dan 11 en 7 jaar oud) onder toezicht moeten komen te staan. Uiteindelijk wordt de moeder zelfs uit haar ouderlijke macht gezet.

Hierop besloot Miriam A. samen met haar kinderen uit Nederland te vertrekken, zonder een duidelijk spoor achter te laten. Zelfs de opsporingsdiensten konden jarenlang geen grip op de zaak krijgen. Al die jaren zouden Miriam A. en haar kinderen verborgen hebben gezeten in een dorpje in het Oostenrijkse Tirol op zo'n anderhalf uur rijden van de hoofdstad Innsbruck.



,,Deze week hoor ik meer over wat er nu gaat gebeuren. Ik zit natuurlijk ook met veel vragen”, zegt de vader tegen ZO-NWS. Toch overheersen vooral gevoelens van vreugde en dankbaarheid. ,,Hier had ik nooit meer rekening gehouden. Mijn kinderen zijn teruggevonden, ongelofelijk!”

