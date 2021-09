Door personeelstekort bij deze McDonald’s lopen klanten door de McDrive

Vandaag 50 jaar geleden opende de eerste McDonald's in Nederland: 'de eerste jaren waren een ramp’

21 augustus Vandaag precies vijftig jaar geleden opende McDonald’s in Zaandam het eerste filiaal op het Europese continent. Een hamburger kostte drie kwartjes (guldens), een frietje 40 cent. De locatie was geen toeval, want de hamburgergigant werkte bij de start samen met Albert Heijn.