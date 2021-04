Door politiemotor geraakte voetgangster overleden, nabestaanden verwijten agent niks

Vogels spotten iets voor oude mannen? Welnee! Zo word je een goede vogelaar

23 april Altijd al eens willen weten hoe dat kleine lieflijke vogeltje in de tuin heet? Of die machtige roofvogel in de lucht? Of die kwetterende vogeltjes in het bos? Koop een verrekijker, een vogelboek, volg een cursus en word vogelaar. Kijken en luisteren maar.