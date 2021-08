Doorbraak in dertig jaar oude moordzaak Wies Hensen

De politie heeft de jacht op de man die in 1989 Wies Hensen uit Budel ombracht, heropend en heeft dankzij dna nu een belangrijke troef in handen. In opsporingskringen wordt vurig gehoopt op een doorbraak die mogelijk werd door de modernste onderzoekstechnieken.



De komende weken starten politie en Openbaar Ministerie een grootse media- en publiekscampagne in de hoop tips te krijgen. Zo komt de zaak de komende weken meermalen in Opsporing Verzocht en start een podcast-serie.



Het coldcaseteam van de politie, dat zich sinds 2019 op deze zaak heeft gestort, heeft dna van de vermoedelijke dader. De sporen zijn destijds aangetroffen op de bij haar lichaam gevonden kleding. Daaruit is dna veiliggesteld en door het Nederlands Forensisch Instituut met de allernieuwste technieken onderzocht.



Uit die sporen kon dna worden gehaald dat bevestigt dat het om een man gaat. De politie is ervan overtuigd dat het gaat om dna van de dader, vanwege de plek waar het is gevonden. Of het gaat om bloed, sperma of om contactsporen, wil de politie niet zeggen. De technieken om aanraaksporen te onderzoeken, zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Om uit te sluiten dat de sporen niet van rechercheurs zijn die destijds aan de zaak werkten, is het dna vergeleken met dat van verschillende (oud-)politiemensen.