Doorbraak in onderzoek naar vermoorde Knut (55): aanhouding in Zwitserland

De naam van deze persoon is pas ‘recent’ bij de Nederlandse politie in beeld gekomen, vertelt een woordvoerder. ,,Na de dood van Knut hebben we een stukje dna in de woning gevonden. Lang kon het NFI daar geen profiel van maken, maar door vasthoudendheid is dat kort geleden - nog geen maand - alsnog gelukt. Dat dna-profiel leverde donderdagavond in Zwitserland dus een hit op.”