Doorbraak na schietpartij op kinderfeestje in Brabant: dader na 8 jaar opgepakt in Marokko

H. is in de Marokkaanse plaats Meknes gearresteerd. Nederland zal Marokko vragen om zijn uitlevering. Marokko en Nederland hebben in juni nog overeenstemming bereikt over het uitleveren van criminelen. Nederland had tot nu toe geen officieel uitleveringsverdrag met het Noord-Afrikaanse land. Uitlevering was alleen mogelijk in bepaalde gevallen op grond van een aantal internationale verdragen. Waarschijnlijk wordt het nieuwe uitleveringsverdrag in het najaar ondertekend.



De aanleiding voor de schietpartij waarvoor H. is veroordeeld, was volgens de politie heel futiel. Volgens getuigen was er in de speeltuin bij het IJslandpad ruzie tussen de dochter van één van de latere slachtoffers en een jongetje uit de buurt. Dat was gesust, totdat H. - die het jongetje kende - opeens in de partytent verscheen met een wapen in zijn hand en de twee slachtoffers neerschoot. Er vielen geen doden, wel zijn de twee mannen uit Schiedam en Vlaardingen zwaargewond.



De op de vlucht geslagen Bergenaar werd hiervoor in 2018 door de rechtbank in Breda bij verstek tot twaalf jaar cel veroordeeld. Bij het gerechtshof in Den Bosch werd afgelopen jaar nog het hoger beroep besproken. Maar zowel Christo H. als het Openbaar Ministerie trok het beroep in. De vrouw van een van de twee slachtoffers van H. noemde het toen in een verklaring ‘een nare film’. ,,Het is heel zwaar. Dit geeft veel onrust en verdriet. We zijn er na zeven rotjaren klaar mee. We willen verder met ons leven.”



Ook verklaarde zij: ,,Wanneer wordt de dader nu eens opgepakt? We zijn er altijd mee bezig. Het is pas écht afgesloten als ze mij een belletje geven en zeggen: hij is gevonden.”