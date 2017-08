Doorrijder (19) sleurde zwaargewonde man honderden meters mee

Ooggetuige

Rond het tijdstip van het ongeluk reed een derde persoon, de 31-jarige Melissa, over Het Woud richting Geffen. Ze schrok toen er een donker geklede jongen vanuit de struiken de weg op kwam rennen. ,,Hij sprong met een zaklamp in zijn handen voor mijn auto en maakte vreemde bewegingen”, vertelt Melissa, amper bekomen van de schrik. ,,Ik moest snel uitwijken, anders had ik hem misschien wel aangereden.”



Melissa vermoedt dat de jongen de bestuurder in kwestie was. ,,Ik wist niet wat hij van plan was, dus ik ben uit angst doorgereden. Ik was bang dat hij verkeerde bedoelingen zou hebben.” Eenmaal thuis reed de vriend van Melissa terug naar de plek waar zij de jongen heeft gezien.



,,Toen stond de hele weg vol met ambulances en politiewagens. Ik had eerst echt geen idee wat er aan de hand was. Wel zag ik een fiets langs de kant van de weg liggen, maar er was niemand in de buurt. Dat vond ik wel heel vreemd.”