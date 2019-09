Doos met explosieven gevonden bij ontruiming van Amsterdamse kelderbox

Drugsge­brui­ker (32) rijdt slingerend zonder rijbewijs met ‘50’ over snelweg

15:56 Een 32-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden nadat hij dinsdagmiddag met maar 50 kilometer per uur op de A58 bij Krabbendijke reed. Meerdere weggebruikers melden bij de politie dat iemand met ‘een slakkengangetje’ over de snelweg tufte. De politie meldt dat bij zijn aanhouding bleek dat hij geen rijbewijs had en onder invloed van ghb was.