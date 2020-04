Dorp in de ban van nieuwe miljonair: winnaar Staatsloterij krijgt 20 jaar lang 250.000 euro

Coronavirus LIVE | Shell ziet winst halveren door crisis, zorgen om WK 2022 in Qatar

8:19 Olie- en gasbedrijf Shell heeft zijn winst in het eerste kwartaal zien halveren. De onderneming had last van de dalende vraag als gevolg van de coronacrisis en de gezakte prijs van olie. Shell heeft stappen genomen om de kosten te beperken en verlaagde de investeringen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste corona-ontwikkelingen. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.