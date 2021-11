Dossier undercoveragent die zichzelf doodde blijft ‘vooralsnog’ buiten strafzaak Joop M.

Video | kaart Spoedtest.nl verdacht van fraude: 100 testloca­ties afgesloten (8 in deze regio)

Een van Nederlands grootste coronatest-bedrijven wordt door het ministerie van Volksgezondheid verdacht van het uitgeven van valse vaccinatiebewijzen. Spoedtest.nl is per vandaag afgesloten van het systeem voor Testen voor Toegang. Het bedrijf heeft acht locaties in de Stentor-regio.

16 november