Douaniers krijgen nieuw uniform, ontworpen door Mart Visser: ‘Ze gaan er nét wat stoerder van lopen’

Mart Visser was al best ver met het ontwerpen van allerlei kledingstukken in de ‘oude’ kleur toen hij bedacht dat het misschien toch anders moest. ,,Ik had al van alles in het groen op papier gezet toen ik de illustrator vroeg om alle tekeningen toch eens, puur voor het experiment, met een andere tint in te kleuren. Toen ik het resultaat zag, dacht ik meteen: jááá. Maar toen moest ik de Douane natuurlijk nog wel overtuigen.‘’