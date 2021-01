Drama bij ontmanteling oliebollenkraam in Schiedam: man overleden nadat trailer over hem heen valt

Gedetineer­de gooide hete olie over bewaker en stak ander neer, FNV wil onderzoek naar ‘schokkend incident’

2 januari De vakbond FNV eist een grondig onderzoek naar een incident, waarbij een gevangene twee bewakers in de penitentiaire inrichting in Nieuwegein ernstig heeft verwond. De dader gooide hete olie over een bewaker en stak een ander met een scherp voorwerp. Eén van de bewakers lag zaterdagmiddag nog in het ziekenhuis.