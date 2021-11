Drama in Barendrecht: 10-jarig kind overleden bij ongeval, bestuurder mogelijk onder invloed

Wat te doen als je buren honderden kilo's vuurwerk in huis hebben? ‘Ik zou verhuizen’

Zware knallen tonen aan dat weer veel illegaal (zwaar) vuurwerk in omloop is. Met bijna 123.000 kilo landelijk deed de politie vorig jaar een recordvangst. Slaap je nog rustig als je weet dat je buren dit gevaarlijke spul in huis hadden of hebben?

5 november