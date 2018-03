Drama in Limburgse dierentuin: giraffe Philani zit klem in boom en overlijdt

video Volg de uitreiking van de VEED Awards hier live

16:12 In een uitverkochte club Panama in Amsterdam worden vandaag voor de vierde keerde de VEED Awards uitgereikt: de Oscars van de Nederlandse YouTube-industrie. De onderscheidingen, zoals de AD Journalistieke Aanmoedigingsprijs, worden toegekend in zestien categorieën. Volg de uitreiking hier live! VEED werd in 2014 voor het eerst georganiseerd door en voor YouTubers om een festival te creëren voor de gehele Nederlandse YouTube community. De 2018-editie van het evenement was al maanden geleden uitverkocht. Vanwege de enorme belangstelling wordt dan ook volgend jaar uitgeweken naar veel grotere zaal AFAS Live. De kaartverkoop voor die jubileumeditie begint vanavond op de website van de VEED Awards.