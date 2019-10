Drama in Oss: man (25) sterft 'niet-natuurlijke dood', vader in coma

Burenruzie: ‘Geef 5000 euro of seks met je vrouw’

16:07 ,,Geef me 5000 euro of ik heb seks met jouw vrouw.’’ Met die woorden zou de 42-jarige John D. uit Spijkenisse zijn buurman hebben afgeperst. Ook zou hij met geweld hebben gedreigd. D. was boos omdat de buurman met zijn vriendin naar bed was geweest.