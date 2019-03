Dranghekken moeten toeristen die bollenvelden vertrappen tegenhouden

Pennings probeert het zijn bezoekers keer op keer uit te leggen, maar met zeker 1 miljoen toeristen vanuit de hele wereld die de bollenstreek deze maanden aandoen is dat geen doen. ,,Ze staan er niet bij stil. Men is een beetje uit het oog verloren hoe een plantje groeit en dat wij daar het hele jaar mee bezig zijn. Als ik mensen dat uitleg op het veld zeggen ze ‘joh oh, ja je hebt gelijk’ en ‘sorry ik heb het helemaal niet gezien en niet begrepen’.’’



Het is volgens Pennings ook grotendeels onwetendheid. ,,Daar ga ik vanuit. Melk komt ook uit een fabriek en niet van een koe. Dat is met de bollen ook zo. Men denkt dat het een soort plastic is. Ze denken niet verder na. Die denken ik sta erop en morgen is het weer heel. Dat is niet zo, dan is het gewoon dood.’’



De Noordwijkerhoutse kweker stapte met het probleem naar voren. Gemeentes in de bollenstreek, VVV’s, marketingorganisaties, de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en kwekers hebben nu de handen ineen geslagen om het probleem op te lossen. Er komen banners, borden en dranghekken met de slogan ‘Enjoy the Flowers, respect our Pride’.



Ook worden er vrijwillige ambassadeurs ingezet. ,,Het is een pilot”, benadrukt Van Lieshout. ,,We gaan kijken op dit de manier is om de boodschap positief over te brengen. Het is alleen maar hartstikke mooi, al die toeristen die naar Nederland komen en al die bloemen bewonderen. Iedereen mag daarvan genieten. Alleen niet op of in de bloemen. Dat willen we ze laten zien.’’