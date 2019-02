Drank kostte horecaondernemer Bram zijn zaak en zijn gezondheid

Horeca kent volgens Van den Bosch twee kanten. Voor de buitenwacht is dat de wereld van het feest. Waar de tap onvermoeibaar schuimend bier levert en de barman mee host met de gasten.



„Vaak is dat allemaal schijn. Op de een of andere manier wil iedereen altijd iets van je. Als horecaondernemer moet je de gang erin houden. Je wilt het iedereen naar de zin maken. Bent continu aan het geven.” Binnen en buiten de deuren van het restaurant. „Als een vaste klant in het ziekenhuis lag, stond ik met garnalencocktails aan zijn of haar bed.”



De zwarte kant van de horeca ligt in het verlengde van alle lol. „De werkdruk is gigantisch. Als je wat wilt bereiken, moet je bijna het klokje rond werken om er wat van te maken. Je moet stevig in je schoenen staan om de controle te behouden.”



De horecaman heeft , voor hij 17 jaar geleden aan het avontuur Tibbe begint ,al een zwak voor de fles, geeft hij toe. „Het hele wereldje draait eigenlijk om drank. Ik was 15 toen ik op de hotelschool aanschoof voor een sherryproeverij. Spuugemmers had je wel, maar daar maakte je nauwelijks gebruik van. Een paar weken later maakten we een wijnreisje en ga zo maar door. Je rolt er in, zonder dat je het echt doorhebt.”