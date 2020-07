Drankrijder uit zijn plaat: politiewagen vernield, agent mishandeld

Eindelijk! Eerste officiële zomerdag van juli is een feit

18 juli Voor het eerst deze maand is de temperatuur in De Bilt vandaag opgelopen tot ruim 25 graden en was er sprake van een officiële zomerse dag. Volgens Weerplaza werd het in De Bilt 25,8 graden en in het Limburgse Arcen zelfs 27,8 graden.