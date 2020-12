Dreigbericht op roc's: acht scholen dicht, 400 leerlingen naar huis

Door een dreigend bericht dat woensdagmiddag is binnengekomen, zijn alle acht vestigingen van MBO-opleiding ROC Rivor in Tiel en Geldermalsen gesloten. 400 leerlingen en medewerkers die op de locaties aanwezig waren, zijn naar huis gestuurd.

De bedreiging kwam binnen op het systeem It's Learning. Dat is het platform waar de studenten gebruik van maken, vertelt Stan Vloet, voorzitter van het college van bestuur.

,,Wij hebben een bedreiging ontvangen die wij serieus genoeg vinden om alle studenten en personeel naar huis te sturen”, vertelt hij. Hij kan geen uitspraken doen waarover de dreiging gaat. ,,De bedreiging is niet gericht op één specifieke locatie. Daarom zijn alle vestigingen gesloten.”

Zorgelijk bericht

Bepaalde klassen hebben het dreigbericht van de onbekende ingezien. Zij deden vervolgens een melding bij de directie, vertelt een woordvoerder van ROC Rivor. De woordvoerder laat weten niet in te gaan op wat er precies in het bericht stond.

,,Het was een zorgelijk bericht. Met de politie zijn we nu verder aan het onderzoeken waar het vandaan is gekomen. We zijn al goed op weg om het te traceren.”

Ook Naomi Voois (18) zat vandaag in de klas. Plots moest ze van haar leraar de les zorg & welzijn verlaten. ,,De docente kreeg een appje van een andere docente dat er spoed was. Ik dacht nog dat er iemand was flauwgevallen.

Rustig vertrokken

Alle leerlingen en ouders hebben een e-mail ontvangen over de sluiting. Daarin staat dat de scholen uit voorzorg worden gesloten. De scholen gaan morgen weer open, maar alleen als de politie daar groen licht voor geeft. Volgens Vloet was er geen sprake van paniek bij de leerlingen. ,,Zij zijn heel rustig vertrokken.”

Of de bedreiging is geuit door een student van de school of door iemand van buitenaf is niet bekend. ,,Dat is nog in onderzoek. We sluiten niets uit”, aldus Vloet. De politie doet op de fysieke locatie van de school onderzoek. Volgens Vloet is dat nodig omdat daar ook de ICT-afdeling is gevestigd.

Verschillende leerlingen en ouders laten weten dat het voor hen ook nog een raadsel is wat er precies in het dreigbericht stond. Zij zijn per e-mail niet ingelicht over de aard van de dreiging.

Volledig scherm Politie bij ROC Rivor in Tiel. © Raphael Drent

Beveiligd door agenten

Vanwege de dreiging wordt de hoofdlocatie van het roc in Tiel woensdagmiddag beveiligd door agenten. Er staan vier politieauto's. De leerlingen van de scholen moesten er om 14.00 uur weg zijn. Een uur daarvoor kregen zij al te horen dat ze moesten vertrekken.



Als leerlingen en ouders vandaag niet nog een bericht krijgen van de school, gaan de lessen morgen wel door. Het systeem It's Learning is vanwege de dreiging nu niet toegankelijk voor studenten.

Normaal gesproken zijn er in totaal zo'n 1.500 scholieren aanwezig. Door de coronamaatregelen volgen veel leerlingen ook online lessen.