Dreigen, schelden en spuiten met verf: tv-rechter Frank Visser grijpt in bij heftige ruzie in appartementencomplex

Een ruzie tussen vijf buren in een Helmondse seniorenflat is zo uit de hand gelopen dat er is gedreigd, gescholden en zelfs gespoten met blauwe verf. Het conflict was donderdagavond te zien in een aflevering van ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’. Volgens de televisierechter zou de beste oplossing zijn dat buurman Peter uit Residentie Brouwhorst vertrekt: ,,Dit is een explosieve situatie.”

De sfeer in de Helmondse flat zou zijn omgeslagen vanaf het moment dat bewoner Peter en zijn vrouw Usha in 2014 in één van de appartementen aan de Deltaweg zijn komen wonen. Na een rondvraag van presentator Viktor Brand bleek dat een aantal bewoners bang is voor Peter. Eén vrouw zei geen gebruik meer van de lift te maken, omdat ze bang is Peter tegen te komen.

Op zijn beurt ontkent Peter dat hij een agressieve houding heeft, zoals sommige bewoners zeggen. Wel geeft hij in het programma aan dat hij mensen ‘niet op zijn tenen laat staan’. ,,Anders douw ik ze eraf”, voegt Peter eraan toe. Brand merkte in het programma verschrikt op dat niemand in de flat positief over hem dacht.

Springende hond

De situatie in de flat escaleerde nog meer op het moment dat Elly en haar man Jan er in 2020 kwamen wonen. In september, toen het stel drie weken in de residentie woonde, ontstond de eerste ruzie. De hond van Elly en Jan sprong door de voordeur naar buiten en zou tegen Peters vrouw op zijn gesprongen. ,,Daar schrok ze van. Ze is bang voor honden”, verklaart hij zelf.

Peter zegt dat hij daar een ‘fatsoenlijk gesprek’ over heeft gevoerd met de buren. Volgens Elly en Jan zou Usha echter gezegd hebben dat ze de hond ‘kapot zou stampen’. En bij die ruzie bleef het niet: Elly beweert een ‘viswijf’ te zijn genoemd toen ze met haar hakken over de galerij liep, vlak langs het slaapkamerraam van Peter en Usha. Van de scheldpartij heeft Elly een opname gemaakt, maar Peter ontkent in alle toonaarden dat zijn stem te horen is.

Aanval met blauwe verf

Een andere buurman, John, is ook niet te spreken over Peter. Hij beweert vaker door Peter te zijn bedreigd en maakte opnames van een scheldpartij bij de lift. Voor Elly en John was de maat uiteindelijk zo vol dat ze besloten het heft in eigen hand te nemen, nadat de politie en woningbouwvereniging niet bijsprongen. Elly klopte naar eigen zeggen op het raam van Peter om verhaal te halen, waarna ze een vuistslag van de buurman moest ontwijken.

Hierop bespoot ze zijn gezicht met blauwe verf. Volgens haar uit zelfverdediging, maar Peter denkt zeker te weten dat het gaat om een vooropgezet plan. Ook John deed nog een duit in het zakje: hij spoot in hetzelfde portiek ook verf in Peters gezicht. ,,Hij moet gewoon normaal doen. Ik stop pas als hij ophoudt”, reageerde John op zijn actie in het programma.

Quote Hij moet gewoon normaal doen. Ik stop pas als hij ophoudt. Buurman John, die blauwe verf in Peters gezicht spoot

De eis van buren Elly, Jan en John aan meester Frank Visser? Dat Peter en Usha uit Residentie Brouwhorst zouden vertrekken. Het beschuldigde koppel stelde ook een eis: een vergoeding voor de mentale schade die Peter had overgehouden aan de aanval met de verfbus. Rechter Frank Visser hield er in zijn uitspraak rekening mee dat er geen bewijzen waren van fysiek geweld door Peter, iets waarvan hij door de eisers werd beschuldigd.

Schadevergoeding en boetes

Wel was aan het bewijsmateriaal duidelijk te zien dat Peter een dreigende houding had en met - mogelijk onbewust - asociaal gedrag naar zijn omgeving de situatie heeft uitgelokt. Daarom mogen hij en zijn vrouw niet meer langs de galerij van buurman John lopen, en mag John ook niet meer aan hun kant van de flat komen. Wie nog dreigt, scheldt of agressief doet krijgt een boete van 100 euro. Als fysiek geweld wordt gebruikt, moet 2000 euro worden betaald.

Peter krijgt ook de gevraagde schadevergoedingen: in totaal 200 euro voor het spuiten met de verfbussen door Elly en John. Ook vond Frank Visser dat Peter en Usha het best op zoek kunnen gaan naar een andere woning. Het echtpaar hoopt dat de woningbouwvereniging hen daarbij kan helpen.

