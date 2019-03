Drenthe opent ‘ambassade voor toerisme’ in China

Kinderen van deze opvang slapen buiten in een ‘konijnen­hok’: een storm van protest steekt op

10:10 Een filmpje op Facebook over baby’s die buiten slapen - in soort ‘konijnenhokken’ - bij een kinderdagverblijf in het Brabantse Ulvenhout leidde tot een ware storm aan reacties. ,,Maar dit is gewoon pedagogisch verantwoord’’, reageert de directeur van de opvang.