Drentse huisartsen dienen zelf coronamedicijn toe: ‘Voorkomen dat patiënten in ziekenhuis komen’

Coronavirus LIVE | 4472 nieuwe coronage­val­len, België contro­leert streng tijdens voorjaars­va­kan­tie

15:29 Het RIVM meldt 4472 nieuwe coronagevallen in het afgelopen etmaal. Dat is het hoogste aantal in ongeveer twee weken, maar de tijdelijke sluiting van teststraten beïnvloedt de recente cijfers. Verder vreest de Belgische Beauty Federatie dat Nederlanders zich vanaf zaterdag massaal in België zullen laten knippen, nu de kappers daar weer open gaan. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.