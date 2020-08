Drie dagen Marengo leren: de verhoudingen zijn behoorlijk verziekt

Over het inmiddels gewraakte proces-verbaal dat door justitie in het dossier is gevoegd is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven. Advocaten zouden in 2015 in een groot onderzoek naar de organisatie van (de toen nog onbekende) Ridouan Taghi hebben gelekt. Hoe dat gegaan zou zijn is uiteengezet in een inmiddels al omstreden document, dat uitlekte naar verschillende media. Afgelopen dinsdag deden de officieren van justitie daar nog een tandje bij, door te suggereren dat vanwege het uitlekken van informatie mogelijk een moord is gepleegd. Advocaten reageerden woedend. ,,Het is pure laster. We krijgen een container stront over ons heen gegooid”, fulmineerde Yassine Bouchikhi. Hij is één van de advocaten die nadrukkelijk in het document naar voren komt.



Wat de zaak complex maakt, is dat enkele advocaten die in het document genoemd worden, ook als advocaat actief zijn in het Marengo-proces. Het maakt het Marengo-proces, dat draait om zes moorden, nog meer beladen en omgeven van spanning dan het al is. Door het opstellen van het document, het uitlekken ervan en de bespreking van de inhoud tijdens de zitting zijn de reputaties van enkele advocaten behoorlijk beschadigd. Het is daarom extra wrang dat het OM niet bij de twee betrokken Dekens, die toezicht houden op de advocatuur, klachten heeft ingediend. Een woordvoerder van het OM zei daarover dat het aan de beroepsgroep zelf is om tot een oordeel te komen.