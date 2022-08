Drie ervaren haarstylisten testen zeven ‘Ferrari’s’ onder de stijltangen uit

met video ‘De mensen komen hier kijken als een deel van de verwerking’

,,Jezus! Man, man, man, het is wat! Dit is toch gewoon niet te bevatten!” Een inwoner van Zuidzijde kan nauwelijks zijn tranen bedwingen wanneer hij vanaf de Langeweg naar beneden staart. Daar op dat grasveldje in het gehucht Zuidzijde in de gemeente Hoeksche Waard ramde een vrachtwagen zich zaterdagavond in een gezellig samenzijn van leden van ijsclub De Kom.

15:17