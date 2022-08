Drie gewonden bij ongeval op A27 bij Oosterhout

Vrijwilligers Nelleke sust krankzinni­ge burenru­zies: 'Met wassen van de auto wordt buurman expres nat gespoten’

Luidruchtig seksende stellen, laat feestje in de tuin, blaffende honden. In de zomer, waarin er meer buiten wordt geleefd en de ramen open staan, neemt explosief burenoverlast toe. Buurtbemiddelaar Nelleke komt de gekste situaties tegen, die soms heel hoog oplopen. ,,Met het wassen van de auto wordt ook even de buurman expres nat gespoten.”

