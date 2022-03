Drie jaar cel geëist voor brandstichting in asielzoekerscentrum Sneek

SodM ontraadt extra gaswinning Groningen omwille van veiligheid

Het is vanuit het oogpunt van de veiligheid ‘af te raden’ om de gaswinning in Groningen te verhogen. Dat dit jaar hooguit een beperkte extra productie nodig is om tegenvallers op te vangen, is dan ook ‘goed nieuws’, stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een advies.

