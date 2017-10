Drie kettingbotsingen met 21 auto's zorgen voor megafiles

live twitter Wilders zelf aanwezig bij hoger beroep 'minder, minder'-zaak

10:19 In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is vanmorgen het hoger beroep in de zaak tegen Geert Wilders begonnen. Hij werd vorig jaar veroordeeld wegens groepsbelediging en aanzetten tot haat, maar kreeg geen straf opgelegd. Zowel de PVV-leider zelf als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.