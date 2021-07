Drie mensen uit boerderij gered, dak ingestort en snelweg onder water: enorme wateroverlast Zuid-Limburg

Vermoorde loodgieter had jaren relatie met de vrouw die hem in de dodelijke val lokte

12 juli BREDA/STEENBERGEN - De vrouwelijke hoofdverdachte in het proces rond de moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden, de 41-jarige Wanda van R., heeft de rechtbank in Breda maandagochtend verteld dat ze al sinds 2012 een relatie had met het slachtoffer. Zij lokte hem op zondag 2 juni 2019 in de val.