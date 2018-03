Drie nieuwe windparken voor Nederlandse kust

Fotograaf redt vrouw uit over de kop geslagen auto: 'Op zo'n moment aarzel je niet'

13:21 Normaal is Sander van Gils als rampenfotograaf vrij snel na de hulpdiensten op de plaats van een ongeluk. Maar vanochtend was hij er als eerste. Hij zag in Vught een auto voor zijn ogen over de kop slaan. Van Gils twijfelde geen moment toen hij zag dat de inzittende er niet op eigen kracht uit kon komen.