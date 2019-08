Drie weken boerkaverbod: drie incidenten en geheime cijfers

Euthanasie Arts over doden dementeren­de vrouw (74): Ze zei wel twintig keer per dag dat ze dood wilde

11:19 De rechtbank in Den Haag buigt zich vandaag over een opvallende zaak. Een inmiddels gepensioneerde arts staat terecht voor het doden van een 74-jarige dementerende vrouw die helemaal niet wist dat er euthanasie op haar werd toegepast. Op de dag dat ze stierf had ze nog plannen gemaakt om met familie uit eten te gaan. De arts liet vandaag in de rechtszaal weten dat ze in een ‘bijzonder merkwaardige situatie is terechtgekomen’.